Eccellenza Montefano per la porta dalla Filottranese arriva Nicola Strappini

(Di martedì 16 luglio 2024) Il classe 2005 sale di due categorie e difenderà i pali della formazione di Manisera in2024-2025, 16 luglio 2024 – Il portiereè un nuovo giocatore del. Il classe 2005 nato e cresciuto nella, infatti, difenderà i pali della formazione di Manisera nel prossimo campionato di. A Filottranoha fatto tutta la trafila delle giovanili ed ha giocato anche tra i grandi come titolare, nello scorso campionato di Prima Categoria 2023-2024. Ha giocato anche nella Passatempese. Le grandi prestazioni dinella passata annata gli sono valse la chiamata della rappresentativa U19 delle Marche al Torneo delle Regioni. Ora per, dunque, il salto di due categorie in, in unche sta cambiando molto in questo Calciomercato. (g.g.