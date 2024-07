Concorsopoli 1 anno e 4 mesi a Galli

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 luglio 2024) 17.10 L'infettivologo Marioè stato condannato per falso une 4di reclusione con sospensione della pena, dalla decima sezione penale del Tribunale di Milano nel processo per turbativa d'asta riguardo i presunti concorsi pilotati per posti di ricercatore alla facoltà di medicina dell'Università statale di Milano. Assolto Agostino Riva, un tempo stretto collaboratore di. "Sul falso l' unica cosa che mi sento di ammettere è di avere dimenticato di correggere un orario", ha sostenuto