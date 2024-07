Calciomercato Milan Lorenzo Colombo ha scelto il suo futuro | resta in Serie A  La squadra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 luglio 2024), l’attaccante rossoneroha preso la sua decisione: ilè in. Ecco la squadra Non solo le entrate, in casasi guarda anche alle uscite e a tal proposito, l’Empoli sta mettendo a punto l’acquisto del giovane attaccante di proprietà dei rossoneri. Il classe 2002, dopo una stagione negativa vissuta al Monza, si prepara ad una nuova avventura sempre in Serie A. Tra le parti c’è già un accordo di massima e dovrebbe trattarsi nuovamente di un prestito con diritto di riscatto. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo ed è arrivata anche la conferma da parte del presidente del club toscano Fabrizio Corsi, che si è detto molto fiducioso per l’arrivo a Empoli del giocatore di proprietà delsaluterà nuovamente i rossoneri, dopo le ultime avventure con Lecce ed Empoli.