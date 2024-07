Bombe sul Libano colpite dall’Idf infrastrutture terroristiche Hezbollah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 – Bombardate nella notte “” nel sud del, gli arei israeliani hanno colpito Houla, Kafr Kila e Bani Haiyyan per “rimuovere le minacce”. Negli Usa, il senatore dell'Ohio J.D. Vance, scelto da Trump come candidato vicepresidente, si è schierato contro la guerra a Gaza: stop il “più rapidamente possibile”. Consultivo strategico Usa-Israele ieri a Washington, sul piatto il “programma nucleare dell’Iran” e le “minacce contro Israele”. Sparatoria in una moschea dell’Oman, storico mediatore dei conflitti in Medio Oriente. A Tel Aviv, autostrada bloccata dalle famiglie degli ostaggi.