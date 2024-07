ATP Gstaad Matteo Berrettini piega in due set Pedro Cachin e approda agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Missione compiuta per. Sulla terra rossa di(Svizzera), il tennista romano ha iniziato la sua avventura, in un evento che l’ha visto protagonista in passato, ricordando il successo nel 2018 e lanel 2022. Il n.82 del ranking si è imposto contro il vincitore dell’edizione 2023 di questo torneo, l’argentino(n.110 ATP), con lo score di 6-4 7-6 (2). Bravoa giocare al meglio i punti importanti, mettendo in mostra la sua solita combinazione servizio-dritto e anche una buona propensione verso la rete. Neglidil’azzurro se la vedrà contro il colombiano Daniel Elahi Galan. Nel primo set si prosegue in maniera abbastanza spedita on serve fino al sesto gioco., per qualche errore di troppo provocato anche dal vento, deve cancellare una palla break e lo fa in maniera brillante.