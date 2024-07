Accoltella coinquilino e morde un dito ad un altro uomo | arrestato 39enne ad Anzio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Sabato sera, poco prima delle 22, in via Petrarca ad, un cittadino pachistano di 39 anni è statodagli agenti del commissariato di polizia per tentato omicidio, lesioni personali gravi e resistenza a pubblico ufficiale. L’, durante una lite con il suo, un indiano di 48 anni, lo hato alle spalle, causandogli una grave ferita. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale diin condizioni critiche. Durante l’aggressione, ilha anche staccato con un morso ildella mano di uncittadino pachistano di 32 anni, che era intervenuto per cercare di sedare la violenza. Anche il 32enne è stato ricoverato in ospedale, dove i medici stanno tentando di riattaccargli il. L’aggressore è stato fermato e portato in custodia, mentre proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.