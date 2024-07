Vis la stagione partirà dalla Torres

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pesaro, 15 luglio 2024 – Avvio con la trasferta più lunga del campionato, a Sassari, chiusura con quella più prestigiosa, a Milano. Ecco come sarà ladella Vis Pesaro, nel Girone B di Serie C, il cui calendario è stato sorteggiato questa mattina proprio mentre i biancorossi cominciavano il raduno per preparare l'annata. Essendo già definite tutte le squadre partecipanti, a differenza del campionato precedente, la partenza sarà anticipata al 24-25 agosto e la prima avversaria della Vis sarà la, desiderosa di ritentare l'assalto alla Serie B, dopo essersi fermata, nel maggio scorso, al primo turno dei playoff promozione. Di fuoco la seconda parte di settembre, che coinciderà anche con il primo dei tre turni infrasettimanali in programma: tra il 22 e il 29 Pesaro ospiterà Ternana e Perugia, con in mezzo la trasferta a Campobasso.