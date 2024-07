Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gli studiosi hanno individuato un nuovo fattore di rischio nello sviluppo del cancro. È legato alladi una. Le cause alla base deisono molteplici. I ricercatori, grazie ai progressi della scienza, sono stati in grado di individuarne alcune. Questo gruppo di malattie, tuttavia, è piuttosto eterogeneo. Alcuni meccanismi non sono stati ancora del tutto chiariti. Una recente ricerca ha messo in luce un altro aspetto. Ladi unapuò causare– cityrumors.itPare che ladi una determinatacontribuisca all’alterazione delle cellule. Con il passare del tempo, di conseguenza, si può assistere alla nascita di masse tumorali e metastasi. Lo studio in questione è stato gestito dalla Sapienza e dalla Fondazione Santa Lucia di Roma.