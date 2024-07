Terminator Zero | la serie anime si mostra col teaser trailer

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 15 luglio 2024) Netflix ha da poco diffuso in rete ildi, la primaispirata al celebre franchise sci-fi. Il video, introdotto dalla voce narrante della combattente della resistenza Eiko (Sonoya Mizuno), offre un primo sguardo alle due linee temporali che caratterizzeranno l’opera ideata da Mattson Tomlin, diretta da Masashi Kudo, e supportata dall’animazione firmata da Production IG, la stessa di “Ghost in the Shell”. Mattson Tomlin ha ideato lo show animato, e fungerà da showrunner. Tomlin sarà inoltre produttore insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance. La regia diè stata curata da Masashi Kudo mentre la Production IG si occuperà dell’animazione. Tra i doppiatori originali ci sarà spazio per Tymothy Olyphant, Rosario Dawson, Sonoya Mizuno, André Holland.