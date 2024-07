Tennis tavolo | conclusi i Mondiali Master romani ' grande festa di partecipazione e d' inclusione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Si sonoieri sera alla Nuova Fiera di Roma gli ITTF Worlds TableChampionships Roma 2024 - presented by Stag Global, che hanno portato nella capitale 6.100 atleti Over 40, provenienti da 110 Paesi dei cinque continenti. Accompagnati dai loro familiari e da tutti gli addetti ai lavori, hanno composto una fiumana di 10mila uomini donne in arrivo in città. I Padiglioni della Fiera sono stati affollati nel corso della settimana da oltre 90mila persone, compresi i turisti, rappresentando un indotto importante, che si è riversato nella capitale, per gustarsi le sue bellezze artistiche, storiche e culturali, e ha alimentato la sua economia. Sono stati sette giorni diimpegno agonistico, ma soprattutto disocializzazione, nel corso dei quali i pongisti presenti hanno potuto rincontrare vecchi amici o crearsi nuove conoscenze, in un meraviglioso scambio di esperienze che è sempre unpatrimonio del mondo