Sicilia senz’acqua la Cnn rispolvera un’uscita di Santanchè che mi lascia basito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) di Alessio Andreoli Il 6 luglio la Cnn pubblica sul suo sito un lungo articolo, in cui descrive nei dettagli tutti i disagi che gli eventuali turisti devono affrontare a causa della carenza d’acqua in particolare nella Valle dei Templi, in provincia di Agrigento in. L’articolo non si sofferma su Agrigento e descrive anche tutte le carenze idriche dell’isola, arrivando a pubblicare l’intervista di un proprietario di un B&B che ovviamente non può che enfatizzare la gravità della situazione, che impatta fortemente sull’economia locale basata soprattutto sul turismo. C’è anche un’intervista al Presidente della Federazione Alberghiera: la Cnn ha interpellato l’ufficio del governo Regionale e riportato le risposte. Infatti la descrizione di tutti i disagi non si limita al settore turistico, ma spazia anche sull’agricoltura fortemente colpita dalla siccità, gli incendi che devastano il territorio, gli allevatori che devonor morire gli animali di stenti; insomma c’è un’analisi impietosa ma purtroppo tremendamente reale della situazione, che ricostruisce tutti i malfunzionamenti e le promesse mai mantenute.