Segnalazione su Alex di Temptation Island | Fregatura che è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nel corso della terza puntata disi è parlato anche della coppia formata dae Vittoria. A generare clamore è stato il ragazzo, il quale si è molto avvicinato ad una single, al punto da mandare in tilt la sua fidanzata, che lo ha accusato di crearsi una storia parallela all’interno del villaggio. Ebbene, cosa saràdopo il reality show? Sul web è trapelata unasulla coppia.e Vittoria sono usciti da soli da? Il pubblico da casa è in ansia di sapere come siano andate a finire le cose tra le varie coppie in gioco a. Al di là di Christian e Ludovica, che hanno già lasciato la trasmissione separatamente e pare siano ancora separati dopo un mese, delle altre coppie non si sa ancora nulla di ufficiale.