Salvo e il gabbiano | un libro per tramandare ai giovanissimi le gesta eroiche di Salvo D’Acquisto

(Di lunedì 15 luglio 2024) Fiumicino, 15 luglio 2024 – Eroi si nasce? A volte sì, o possiamo semplicemente dire che chi ha un animo buono, gentile e altruista lo ha da sempre e questo lo renderà una persona migliore anche nel corso della sua crescita. Proprio per questo è importante ricordare le buone azioni compiute dal “nostro eroe”, ma non solo: “Con l’obiettivo diquesti valori alle nuove generazioni – spiega il dott. Marco Tortorici – una donatrice anonima renderà possibile la pubblicazione di unper ragazzi dal titolo ‘e il’, che noi, come Farmacia sociale, sosteniamo”. Ilracconta la vita dimettendo in evidenza i gesti eroici e di altruismo che ha compiuto da adolescente.