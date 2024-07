Reggio Calabria due feti morti trovati in un armadio | 24enne indagata per duplice infanticidio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 luglio 2024), duein un: è questa l’accusa con cui la Procura di, sotto la direzione di Giovanni Bombardieri, ha avviato un’indagine nei confronti di una ragazza di 24 anni residente nella zona sud della città. L’inchiesta è partita dopo che la madre della giovane ha trovato dueavvolti in un lenzuolo all’interno di une ha immediatamente chiamato la polizia. La ragazza, ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Gom, dove si era recata nei giorni scorsi per malori, avrebbe partorito in circostanze ancora da chiarire dalla squadra mobile di. Quello che è certo è che i duesono statinell’, scoperti a causa del cattivo odore proveniente dal mobile.