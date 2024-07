Pioggia di detriti spaziali sulla terra | il cielo ci cade sulla testa?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) La scena sembra uscita da un film di fantascienza distopica: enormi pezzi di metallo che precipitano dal, minacciando città e popolazioni inermi. Eppure, la realtà si sta avvicinando pericolosamente alla finzione. Il razzo cinese fuori controllo Al centro di questa vicenda spaziale c'è lo stadio centrale del razzo cinese Lunga Marcia 5b, un colosso di circa 25 tonnellate che il 24 luglio scorso ha portato in orbita il secondo modulo della nuova stazione spaziale cinese Tiangong. Ora, questo gigante metallico sta tornando verso casa in modo del tutto incontrollato. Secondo le stime della Space Force statunitense, il rientro nell'atmosfera è previsto per il 31 luglio, con un margine di incertezza di circa 22 ore. Un déjà-vu inquietante, considerando che lo scorso anno un altro frammento di Lunga Marcia aveva già fatto tremare gli esperti con un rientro altrettanto imprevedibile.