One Piece 2 l' interprete di Zoro stravolge il suo fisico | cambio di look per il personaggio?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 luglio 2024) Mackenyu,deldinel remake in live-action Netflx, ha mostrato ai suoi followers il suoIn questo momento l'attenzione dei fan è puntata su One, dato che sono attualmente in corso le riprese della nuova stagione della serie. All'inizio di luglio, infatti, la seconda stagione del remake in live-action di Netflix ha iniziato la produzione in Sudafrica e il set è finalmente attivo. Da nuove star a personaggi che ritornano, l'adattamento live-action del manga di Eiichiro Oda ha molto da svelare ancora e così l'attore Mackenyu è diventato virale per aver mostrato il suo allenamento per tornare nei panni di Roronoa. L'anteprima è stata postata su Instagram per gentile concessione di Lloyd Naicker, .