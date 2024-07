Nuovi cantieri a Bologna e strade chiuse | cosa succede oggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 –è il giorno ’X’ deidella linea Rossa del tram. Occhi puntati su via Riva Reno che, da stamattina, dovrebbe diventare modello ‘Navigli’: si partenel tratto del canale di Reno che poi resterà scoperto anche a fine lavori. Via aianche nel cuore della città in via Ugo Bassi e nel tratto alto di via Indipendenza. Quindi attenzione: i lavori comportano la chiusura del tratto tra via Marconi e via Nazario Sauro, escludendo gli incroci per permettere gli attraversamenti, mentre via Testoni sarà a senso unico alternato e via Cesare Battisti invertirà il senso di marcia. Via Porta Nova aperta solo per i residenti. Causa cantierone del centro, subiranno variazioni le linee del bus. Tram, il 15 luglio partono i lavori in centro storico a