LIVE Arnaldi-Martinez ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | giocatori in campo occasione per il ligure!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:08, battendo l’ostico iberico oggi, salirebbe virtualmente al numero 33 del mondo superando per qualche ora Luciano Darderi. Quest’ultimo potrà comunque rispondere nella giornata di domani contro Lorenzo Sonego e riprendersi così il n.3 d’Italia. 20:05 Neanche il tempo di realizzare il favoloso torneo di Wimbledon italiano, che è già tempo di tuffarsi nell’estate europea su terra battuta. Le Olimpiadi sono alle porte, questa settimana (con 4 tornei ATP e 2 WTA) è l’ultima a disposizione deiprima di Parigi! 19:59 Chiude Fran Cerundolo e lascia così strada libera a Matteoe Pedro. 19:15 Un ora di 1° set per Cerundolo su Comesana. Poi il!! 17:56 Marterer sconfigge in 3 set e 3 ore di gioco Kwon, ora Cerundolo-Comesana (LL) poi! 15:00 Cobolli batte Altmaier dopo 3 ore di battaglia.