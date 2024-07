Lions e Rotary si incontrano a Salerno | alleanza in nome della solidarietà e della pace

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) In occasione dell’incontro programmatico del Distretto108Ya tenutosi il 12 e 13 luglio al Grand Hotel di, il Governatore del DistrettoTommaso Di Napoli e il Governatore del Distretto2021 Antonio Brando hanno annunciato l’avvio di un programma di cooperazione tra le due associazioni per rafforzare l’azione per migliorare le condizioni di vita delle persone bisognose e promuovere lae la comprensione internazionale. Entrambe le organizzazioni hanno una lunga storia di servizio e usando la forza combinata delle rispettive reti possono espandere la portataloro azione e il loro impatto positivo nel mondo a favore dell’umanità sofferente, di chi vive in una situazione di bisogno e promuovendo l’inclusione.