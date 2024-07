L’algoritmo innovativo che misura il livello di benessere universale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) ARRIVAcheilglobale didei lavoratori. Elaborato dall’Osservatorio Italian Welfare, il ‘Global Welfare Score’ è un indicatore composito in grado dire per la prima volta ilglobale di un lavoratore attraverso l’individuazione di dieci parametri fondamentali: previdenza, sanità, genitorialità, caregiving, coperture per i cosiddetti ‘grandi rischi’, work-life integration, wellbeing fisico e psicologico, formazione e crescita personale, misure di sostegno al reddito ed educazione al welfare e comunicazione. Grazie all’approccio multidimensionale il ‘Global Welfare Score’ consente di avere una visione che va oltre i meri dati economici e rappresenta uno strumento utile per comprendere meglio le sfide e le opportunità legate al welfare aziendale.