La storia di Mark Violets e l’effetto dei trend su internet non solo sui social

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un post su X all’interno di quell’ecosistema/bolla chiamata “Twitter calcio” ha dato vita a una delle più paradossali fake news a livello globale. Nelle ore successive all’attentato a Butler (in Pennsylvania) in cui è rimasto ferito l’ex Presidente – e candidato Repubblicano alle prossime Presidenziali americane – Donald Trump e in cui ha perso la vita Corey Comperatore, c’è un nome e un volto diventato virale suie nelle ricerche globali su. L’immagine – comparsa nonsulle piattaforme, ma anche in alcuni notiziari televisivi – è quella del giornalista italiano Marco Violi. Ed è così che un’attività di trolling online è diventata una delle bufale più impattanti in tutto il mondo. LEGGI ANCHE > L’analisi della trollata del calcio Twitter italiano che è diventata una fake news mondiale Come abbiamo raccontato nel nostro precedente approfondimento, tutto è partito da un post pubblicato da un account che conta quasi 20mila followers su X.