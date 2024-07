Incidente con fuochi d’artificio a Malamocco | esplodono tra la gente il video Diversi feriti nel panico generale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Venezia, 15 luglio 2024 – Momenti diieri sera in località Madonna di Marina, sull’isola veneziana di: alcunisono caduti tra la, scatenando il caos tra i partecipanti alla sagra locale e provocando ustioni ad alcuni degli spettatori. Secondo i siti d’informazione locali, le persone ferite sarebbero almeno una decina, tra cui risulterebbero anche dei bambini. Ma non sono stati solo iad arrecare danno: il fuggi fuggicausato dalha comportato ferite da calpestamento su alcune persone che sono state travolte. @nikoeteo Un’ora fa asono finiti sulla folla di spettatori. Si segnalano. #venezia #festa ##aiuto #pericolo ? suono originale - Niko & Teo La Nuova Venezia riporta che un’ambulanza è stata sul posto fino alle una della notte per prestare soccorso ai presenti, trasportando inoltre alcuni di loro al punto di primo intervento del Lido.