Il falso Made in Italy cresce del 151% | 700 milioni di prodotti sequestrati

(Di lunedì 15 luglio 2024) Le contraffazioni delincontinua a diffondersi in tutto il mondo a un ritmo sempre più rapido. Nel 2023 la guardia di finanza ha sequestrato un numero divicino ai 700, con un incremento rispetto al 2022 di oltre il 150%. Un risultato ottenuto nonostante la quantità degli interventi delle forze dell’ordine sia rimasta simile. I beni più contraffatti rimangono i capi di abbigliamento, che rappresentano più di un terzo della mole di merce sequestrata. Seguono i giocattoli, in buona parte dei casi per questioni di sicurezza, e più distanti i beni elettronici. I numeri dei sequestri delinnel 2023 Il 2023 è stato un anno record per i sequestri di beni portati a termine dalla guardia di finanza. Secondo i dati della Corte dei Conti, che ha redatto il rendiconto generale dello Stato, lo scorso anno sono stati oltre 703intercettati dalle fiamme gialle.