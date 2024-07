CM com – Lazio pronto il blitz per Greenwood | domani giornata decisiva|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 luglio 2024) 2024-07-14 14:25:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: O dentro o fuori: lanon aspetterà oltre Masonsarà ladecisiva per capire che l’ala inglese potrà diventare un nuovo acquisto biancoceleste o se la società capitolina virerà su piani B. Il ds Fabiani èa partire per l’Inghilterra per ilfinale, ma serve un cenno dal diretto interessato e, soprattutto, dal Manchester United. In lotta con i biancocelesti ci sono Napoli e Marsiglia e per questo i Red Devils ancora temporeggiano per il via libera alla cessione. I partenopei stanno lavorando sottotraccia con la società e con l’entourage del giocatore; paradossalmente sono anche balzati in testa alla corsa, perché in teoria sono quelli che potrebbero avvicinarsi più di tutti alle richieste degli inglesi.