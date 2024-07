Caserta | in fiamme pub della Movida in via Ferrante

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024). Nel pomeriggio di ieri, verso le ore 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di, proveniente dalla sede centrale del comando, è intervenuta nel Comune di, in via Franco, allertati da alcuni residenti che vedevano uscire del fumo da un bar-ristorante. Subito giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato l’attività completamente invasa dal fumo, con leche, dopo aver distrutto un divano ed un condizionatore, si stavano propagando al resto del locale. Immediatamente si interveniva spegnendo lee mettendo in sicurezza l’intera zona. Non si registrano feriti in quanto il locale risultava chiuso a quell’ora. .