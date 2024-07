Blues River | al via giovedì 7 grandi concerti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sette giorni di grande musica con nomi del panorama internazionale: sulle sponde dell’Adda, a Vaprio, torna ilFestival. Si comincia, per due weekend, dal 18 al 21 luglio e dal 25 al 27, appuntamento nell’area feste del parco ex Monasterolo in via Concesa. Debutto della kermesse a scopo solidale, l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza, affidato a “The damn dogs“. Un concerto zero in Martesana prima della tournée europea della band nata nel tempio milanese del, il Nidaba, con 30 anni di esperienza di musica dal vivo alle spalle e un nome scelto per sottolineare la passione per i cani e il senso di emarginazione che evocano. Dopo di loro sul palco di casa aranno “The guitar blaster“, mentre sabato 20 sarà la volta di Luke Wilson King e Roberto Luti.