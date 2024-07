Abbiamo deciso così Gigi Buffon e Ilaria D’amico svelati data e location del matrimonio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo oltre 10 anni di relazione,sono finalmente pronti a coronare il loro sogno d’amore. La coppia aveva annunciato le nozze la scorsa estate, con una cerimonia prevista per il giugno 2024. Tuttavia, a pochi mesi dal grande giorno, i piani dei due sono stati costretti a cambiare. Il motivo? L’impegno dicome capo delegazione della Nazionale italiana di calcio in vista degli Europei 2024. >> “Salta il”., la costretta decisione L’ex portiere della Juventus, infatti, ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che ilpotrebbe essere rimandato o anticipato per via della concomitanza con il torneo continentale. “Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, nonancora”, ha dichiarato