A Midyat è tempo di fiori d' arancio?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 luglio 2024) La cittadina in cui è ambientata Hercai – Amore e vendetta si prepara a un nuovo matrimonio, quello tra Azat e Reyyan. Stasera alle 21.30 su Real Time va in onda una nuova puntata della soap opera turca, che vede al centro i preparativi per il lieto evento, ma anche le reazioni delle famiglie Aslanbey e Sadoglu. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi anche › “Hercai”: stasera Miran si dichiara a Reyyan, lei vuole sposare Azat La decisione di Reyyan di convolare a nozze cade come una bomba sul parentado.