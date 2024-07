Wimbledon Alcaraz non dà scampo a Djokovic e si conferma campione in 3 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Carlossidiper il secondo anno consecutivo. 6-2 6-2 7-6(4) per lo spagnolo nella finale dei Championships, in cui batte un Novakche, per due set e mezzo, sostanzialmente non si vede. Si tratta anche della sua quarta vittoria in un Major in carriera, il che lo rende anche il più giovane a realizzare la doppietta consecutiva Roland Garros-. Si tratta della prima finale decisa in tre set dal 2018, quando il serbo sconfisse in tre set il sudafricano Kevin Anderson, all’epoca fiaccato da sei ore e mezza di semifinale con John Isner. Per il sette volte, inoltre, seconda finale persa in tre parziali a 11 anni da quella con Andy Murray nel 2013. Primo game, subito tanta lotta e prime cinque palle break per, entrambe annullate da(e su due il murciano ha delle recriminazioni).