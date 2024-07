Via ai 6 concorsi Inail per 577 assunzioni | i requisiti e la scadenza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 luglio 2024) L’, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica e con la Commissione Ripam ha lanciato una nuova campagna diche porterà a oltre mille nuovi posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato entro la fine dell’anno. Al momento sono stati pubblicati 6 nuovi bandi sul portale del pubblico impiego inPa. Le 577 figure cercate dall’Grazie a questisaranno assunte 577 figure professionali, suddivise come segue: assistenti sociali (15); avvocati (9); consulenti tecnici per l’edilizia (36); consulenti tecnici salute e sicurezza (33); funzionari amministrativi (293); ricercatori (108); tecnologi (83). Iper accedere aigenerali per accedere a questi (e a tutti) ipubblici sono: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Ue; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica; età non inferiore a 18 anni; nessuna esclusione dall’elettorato politico attivo; regolare posizione rispetto agli obblighi di leva se previsti; nessuna destituzione da un impiego pubblico.