Torna ’Vacanze coi fiocchi’ per la sicurezza stradale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Vacanze coi fiocchi edizione 2024. Distribuiti al casello di Reggio 800 depliant sulla. Fra gli argomenti trattati anche la donazione di sangue. Sono stati poco meno di un migliaio i depliant distribuiti davanti il casello nell’ambito dell’iniziativa della campagna di sensibilizzazione, alla 25esima edizione e destinata agli automobilisti in partenza per le vacanze estive. Ideata dal Centro Antartide di Bologna, l’importante momento di sensibilizzazione ha trovato in Tessa Gelisio, Patrizio Roversi e Luca Mercalli i testimonial più convincenti per parlare a tutti didurante il viaggio e di rispetto delle regole stradali. Alla distribuzione del materiale illustrativo hanno provveduto come sempre i volontari dell’Osservatorio Provinciale: Livio Vacondio, Franco Carvelli, Marco Panciroli e Andrea Gobbi, affiancati dal presidente Roberto Rocchi che è stato sempre presente all’iniziativa fin dalla prima edizione.