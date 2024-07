Torna l’incubo dei ladri | è caccia a un’Audi bianca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024)dei: èad. I malviventi sono entrati in azione venerdì sera, a Moie, in via Leopardi e in via Carducci dove sono stati messi in fuga dai proprietari che se li sono ritrovati nel cortile di casa. "Mancavano pochi minuti alle 23 – riferisce uno dei residenti – Sono sicuramente due gli uomini avvistati e un terzo faceva da palo in macchina. Si aggirano con una macchina, si pensa ad una Audi A3. Qualcuno ha visto il conducente che sembra giovanissimo. I due sono stati visti all’interno del cortile di una casa in via Carducci dal proprietario e sono fuggiti mentre in via Leopardi sono riusciti ad entrare in casa e rubare". Non si escludono altri colpi. Il modus operandi è sempre lo stesso con i malviventi che si infiltrano in casa dalle finestre lasciate aperte per poi raggiungere le stanze da letto e arraffare oro e preziosi.