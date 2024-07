Tessile Milano sta insidiando Parigi Il vero rebus è quello degli ordini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Fin qui i numeri tornano, ma la partita vera comincia adesso. Archiviate con successo le fiere Pitti Filati eUnica, che si è chiusa giovedì, gli imprenditori del distrettopratese, ben 119 nei saloni di Rho, numero record, aspettano quegliche purtroppo nei mesi scorsi, anche dopo altre fiere giudicate positivamente, non sono arrivati. Non è un caso se il governo ha convocato per il 6 agosto il tavolo nazionale della moda: il settore soffre da tanto tempo e bisogna intervenire. Asi è riaffermato un valore vecchio come il mondo: il rapporto qualità-prezzo. Le certificazioni di sostenibilità, l’attenzione alla produzione verde sono ormai considerati valori acquisiti, sono il punto di partenza: i clienti internazionali, in un mercato fermo e con i magazzini pieni di merce invenduta, sono apparsi più attenti del passato al costo dei prodotti tessili, pur apprezzandone sempre la qualità, marchio di fabbrica di Prato.