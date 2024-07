Serie B al via | protagoniste Jesi e Fabriano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) La prossima settimana sarà quella decisiva per conoscere i gironi della terzanazionale, laB, dove anche nella prossima stagione ci saranno due sole marchigiane, Ristoproe General Contractor, reduci entrambe da un campionato che le ha viste grandie vogliose di ripetersi nonostante i cambiamenti del roster che stanno interessando sia fabrianesi cheni. Il consiglio federale dovrà infatti ratificare le ammissioni al campionato 2024–25 formulando i raggruppamenti, ma intanto da giorni impazza il totogironi con una prima certezza. Delle 42 squadre aventi diritto, si scenderà a 40: infatti non ci saranno Orzinuovi (ammessa in A2 al posto di Treviglio) Bergamo, Ozzano e Bisceglie, che hanno alzato bandiera bianca: a prendere il loro posto dovrebbero essere soltanto le retrocesse Caserta e Salerno, le uniche due a fare domanda di ripescaggio.