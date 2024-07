Rocca medievale Gli scavi archeologici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Da due anni si scava intorno ai resti dell’anticadi Bruscoli, nel comune di Firenzuola, e nei giorni scorsi si è tenuto un Open Day alla presenza di rappresentanti dell’Università di Firenze, della Sovrintendenza e del Comune di Firenzuola. Perché si tratta di un’iniziativa archeologica di grande valore, scelta dall’Università anche per un progetto di ricerca internazionale. Gli archeologi medievalisti dell’università di Firenze, coordinati dal professor Michele Nucciotti, hanno illustrato così a Bruscoli l’andamento dei lavori e i materiali ritrovati. E c’è grande soddisfazione per i primi esiti della ricerca. In particolare si scava intorno al sito di una torre o di un edificio, e in un’area presso la porta di accesso alla