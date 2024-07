Padova due ragazzi scomparsi nel Brenta | recuperato un corpo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 14 luglio 2024) E' statodai vigili del fuoco, ildi uno dei duedispersi nelle acque dela Campo San Martino, in provincia di.Sono ancora in corso, alla luce delle fotoelettriche, da parte dei sommozzatori con fari subacquei dei vigili del fuoco le ricerche dell'altro. Più chiara anche la dinamica dei fatti. Un 24enne dello Sri Lanka che si era immerso per bagnarsi lasciando a riva la fidanzata, a un certo punto non ha più toccato il fondo e ha cominciato ad annaspare. Là vicino, un 30enne rumeno che era con degli amici con cui stava giocando con un pallone si è buttato vedendo il 24enne in serie difficoltà, lo ha raggiunto e pare che sia anche riuscito a prenderlo per una mano ma non a tirarlo a sé e a trascinarlo fino a riva, finendo spossato anche lui per contrastare la corrente che in quel punto delè forte.