Lino nuovi progetti in tv dopo Temptation Island | il Grande Fratello nel suo futuro?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 14 luglio 2024)pronto per nuove avventure: dove lo vedremoil viaggio nei sentimenti Nelle ultime settimaneha fatto discutere l’Italia per via della sua storia con Alessia ae nel corso della recente puntata abbiamo assistito a una battaglia a colpi di video tra i due. La ragazza si è duramente sfogata con il fidanzato: “Sto iniziando ad accusare questa situazione. Da quando sono entrata non c’è stato un giorno senza un video per me, è assurdo! Io sto vedendo proprio come si comporta con una ragazza, ha detto a questa ragazza: Io e te ci fidanziamo! Ma dai peso alle parole, da quest’altra parte c’è una persona”. LEGGI ANCHE: Ignazio Moser compie gli anni, la curiosa dedica di Cecilia e il riferimento al matrimonio Mentre il loro rapporto continua a scricchiolare, neldipotrebbe esserci qualche nuovo progetto sul piccolo schermo, come svelato da Deianira Marzano in un ironica storia Instagram: “Sarei curiosa di capireche lavoro fa, viso che ad ogni ragazza dice una cosa diversa.