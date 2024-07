La Spagna è campione d’Europa per la quarta volta | Williams e Oyarzabal decidono la finale Inghilterra ancora sconfitta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Berlino (Germania), 14 luglio 2024 - L'ultimo atto di Euro 2024 ha luogo all'Olympiastadion di Berlino e vede sfidarsi. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, con appena un tiro in porta, quello di Foden, arrivato solo nel recupero, il secondo è scoppiettante. Merito principalmente degli iberici, che aprono le danze con i loro 'golden boys': Yamal disegna calcio ecapitalizza al meglio l'ennesima trama da sogno di una squadra che commette l'errore di non chiudere i conti. Southgate si gioca la carta Palmer, che ripaga subito la scelta con un gran mancino su suggerimento di un Bellingham a corrente alternata che sembra mandare la partita ai tempi supplementari e magari ai rigori, come già successo ai britannici nel 2021 (con esito infausto).