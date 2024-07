Inzaghi inizia ad alzare i ritmi | Inter tra poco seconda seduta – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024)a entrare nel vivo il ritiro dell’to ufficialmente con il raduno di ieri ad Appiano Gentile. Matteo Barzaghi di Sky Sport riporta come Simonestiando già adi carichi, con una doppiain giornata.IN AUMENTO – Non si perde tempo in casafin dall’inizio del ritiro, con il raduno dei giocatori nella giornata di ieri ad Appiano Gentile. Seppur senza i nazionali, ancora in attesa del rientro dopo gli impegni rispettivamente a EURO 2024 e in Copa America. Se ieri Simonee il suo staff si sono più concentrati sui test di rito dopo la lunga pausa dopo la fine della scorsa stagione e il lavoro in palestra, oggi molto più campo. Lavoro intenso nella mattinata di oggi, ma non solo.alza iper l’PROSEGUE IL LAVORO – Unadi allenamento è prevista infatti anche per il pomeriggio di oggi.