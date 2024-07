I genitori di Sonia mi licenziarono dal bar perché non diedi la versione concordata | parla l’uomo che vide per ultimo Mirella Gregori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Il suo nome non dice molto eppure Giuseppe Calì è quasi certamente l’ultima persona ad aver visto in vita, la ragazza di via Nomentana scomparsa da Roma il 7 maggio del 1983. Al bar diDisi persero le tracce quel sabato pomeriggio dopo che un suo amico delle medie, tale Alessandro, citofonò a casa per chiederle di incontrarsi da lì a pochi minuti davanti al monumento del bersagliere a Porta Pia. O almeno questo è ciò che lei disse a sua madre, prima di chiudersi per sempre alle spalle la porta di casa e svanire in uno dei misteri d’Italia più profondi. Prima di andare all’appuntamento,fece tappa al bar sotto casa per confidarsi con la sua amicaDe Vito – di proprietà della famiglia di quest’ultima – a cui disse che aveva ricevuto un invito dai suoi amici per andare a suonare la chitarra in Villa Torlonia.