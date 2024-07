Da Diodato a Serena Brancale il meglio di Musicultura in seconda serata su Rai 2

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Ildi2024 andrà in onda su Rai 2 indomani e nello stesso giorno Rai Italia diffonderà il programma in ambito internazionale agli oltre 120 milioni di spettatori disseminati nei cinque continenti. Condotto dall’inedita coppia Carolina Di Domenico e Paola Turci, il programma di Rai 2 proporrà nella suggestiva scenografia dello Sferisterio le esibizioni live di Enzo Avitabile,, Filippo Graziani, Nada, Marcin e Carlotta Proietti. Con loro i vincitori del prestigioso concorso: Nico Arezzo, Anna Castiglia, De.Stradis, Nyco Ferrari, Bianca Frau, Helle, Eugenio Sournia e The Snookers. Si potranno rivivere sul piccolo schermo le intense emozioni della giovanissima Castiglia, eletta dal pubblico dell’arena vincitrice assoluta del Festival 2024, alla quale sono andati i 20mila euro del Premio Banca Macerata.