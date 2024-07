Cantiere a scuola | addio infiltrazioni | A settembre un rientro più bello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Aperto ilper la ristrutturazione dellaprimaria e secondaria ‘Eleonora Gamberoni’ di Santa Maria Codifiume, in via Giacomo Leopardi 3. I lavori hanno l’obiettivo di ridurre il rischio sismico del fabbricato. Nello specifico si sta intervenendo sul consolidamento degli elementi strutturali esistenti, come i pilastri. Altro intervento importante il rifacimento delle impermeabilizzazioni dei terrazzini con nuove guaine, in modo da eliminare il rischio. I lavori sono stati programmati in modo tale da concludersi entro l’inizio del nuovo anno scolastico per non creare disagi agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico. L’impresa incaricata sarà inper tutto il mese di agosto. Ulteriori lavori per l’efficientamento energetico sono attualmente in programmazione, in particolare con l’obiettivo della sostituzione di alcuni infissi.