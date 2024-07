Calcio Serie C Ascoli e Vis primi colpi ufficiali

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 14 luglio 2024) Le due marchigiane hanno annunciato le prime novità, con le squadre pronte al raduno. Adsi attende sempre il passaggio di proprietà, ormai alle porte 14 luglio 2024 –e Vis ormai pronte al via della nuova stagione agonistica. Ad, continua incessante l’attesa per il passaggio di proprietà, questione che dovrà essere risolta urgentemente per non ritardare le operazioni di mercato, col ritiro fissato per domani, lunedì 15 luglio al “Picchio Village” agli ordini di mister Massimo Carrera ancora sotto contratto, a meno di clamorose novità. Certi intanto gli addii dei pezzi più pregiati della rosa bianconera: Bellusci, Botteghin, Pedro Mendes e Viviano, la dirigenza ha intanto annunciato i: Simone Campagna, Marco Bertini e Luca Lo Scalzo.