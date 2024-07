Cabal l’Inter incontra il Verona! Ausilio ha un piano da proporre – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024)sta accelerando le operazioni di mercato per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Con l’infortunio di Buchanan, il club nerazzurro continua a trattare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, presto ci sarà un nuovo incontro col. OBIETTIVO CONCRETO –continua ad osservare Juan Daviddel. Nella prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza dele gli agenti di. L’obiettivo è chiaro: raggiungere un’intesa di massima con il giocatore per poi procedere concretamente con il. Le trattative si stanno sviluppando sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in un obbligo condizionato, per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.