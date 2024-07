Auto in fiamme al casello di Civitavecchia sud | illesi i due occupanti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024- Alle ore 17 i vigili del fuoco disono intervenuti per un incendioallo svincolo disud nei pressi delin direzione nord. I duesono riusciti ad uscire e sono. Il personale è giunto sul posto in tempi rapidissimi ed ha cominciato le operazioni di spegnimento, nonostante il veicolo fosse già completamente avvolto dalle. Dopo pochi minuti, l’incendio è stato estinto e l’area ed il veicolo messe in sicurezza ed è stato riaperto il traffico veicolare. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto, la polzia stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.