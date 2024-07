Attentato a Trump le prime ipotesi dell’Fbi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024) Washington, 15 luglio 2024 – Le indagini sono ancora “nelle fasi iniziali” ma l’Fbi ha aperto l’indagine “per potenziale atto di terrorismo interno“. Lo riferiscono i media statunitensi. L’Fbi non ha ancora identificato un’ideologia dietro all’re ma, spiega l’agente specialedi Pittsburgh Kevin Rojek alla ‘Nbc’, l’indagine è ancora “nelle sue fasi iniziali”. Al momento, spiega, “non ci sono indicazioni di problemi di salute mentale” per l’re Matthew Crooks.a Donald, spari ad un comizio in Pennsylvania Rojek ha detto che l’Fbi ritiene che il sospettato, il 20enne Thomas Matthew Crooks, abbia agito da solo e che non ci siano problemi di sicurezza pubblica in questo momento. Inoltre, non ci sono indicazioni che Crooks abbia avuto precedenti interazioni con le forze dell’ordine prima di sabato, ha detto Rojek, sottolineando che la famiglia sembra collaborare con le indagini.