Alex Perez day in arrivo | 2 step decisivi con l’Inter già prestabiliti!

(Di domenica 14 luglio 2024)è ormai in procinto di chiudere anche l’didal Real Betis. Lo spagnolo presto diventerà un nuovo giocatore nerazzurro. IN CHIUSURA – Quella insarà un’altra settimana di firme e annunci per. Infatti, dopo aver completato gli acquisti di Zielinski, Taremi, Josep Martinez e Topalovic, in settimana ci sarà il quinto acquisto dei nerazzurri: quello di. Il giovane spagnolo del 2006, riferisce Matteo Moretto di Relevo, farà le visite mediche nei prossimi giorni e poi firmerà il nuovo contratto con il club nerazzurro. Inter attivissima in questo calciomercato. Inoltre, in settimana è anche fissato un incontro col Verona per accelerare su David Cabal. Insomma, la linea giovane di Oaktree sta prendendo sempre più il sopravvento.