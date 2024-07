Addio a Shannen Doherty l’attrice di Beverly Hills 90210 è morta

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 14 luglio 2024) Hollywood piange quest’oggi la morte dinota per la serie tvnon è riuscita a sconfiggere il cancro. Famosa per il ruolo di Brenda Walsh nella serie iconica, allaera stato artdiagnosticato un cancro al seno nel 2015. La battaglia è andata avanti per anni con risultati più o meno rassicuranti, ma nel 2019 la malattia è avanzata in maniera più aggressiva, l’estensione della malattia anche al cervello ha poi portato al triste epilogo avvenuto ieri, 13 luglio 2024.aveva 53 anni. La notizia è stata confermata nel primo pomeriggio odierno attraverso un triste comunicato del pubblicista “Leslie Sloane” riportato in rete da Variety: “Con profondo dolore confermo la scomparsa del