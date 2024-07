14 luglio | Mattarella ‘Italia con Francia contro le minacce’

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 14 luglio 2024) PARIGI – “In un momento storico caratterizzato da sfide senza precedenti, lae l’Italia sono chiamate ad esercitare l’alta responsabilità che deriva dal loro ruolo di Paesi fondatori dell’Unione europea”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio all’omologo Emmanuel Macron nel giorno della festa nazionale francese. “L’impegno comune in favore del rafforzamento della capacità decisionale e strategica dei 27 – scrivenel messaggio – costituisce il principale strumento per far fronte, in coordinamento con i partner dell’Alleanza Atlantica, alle gravi minacce alla sicurezza del nostro continente rappresentate dall’aggressione russal’Ucraina e dai focolai di tensione nelle regioni vicine”.