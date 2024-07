Ucraina ambulanza choc Don Vasyl | Aiutateci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Un’mitragliata, simbolo della guerra in, è stata parcheggiata ieri davanti al Duomo di San Cassiano. L’obiettivo di questa iniziativa è raccogliere fondi per acquistare altri mezzi di soccorso, tramite l’associazione San Giuda Taddeo. "Questaè la prova dei crimini degli invasori russi", racconta don, che è parte dell’organizzazione della raccolta fondi. Il fatto risale a settembre 2022, quando i medici, scesi per aiutare un uomo in difficoltà, sono stati colpiti da munizioni lanciate da una mitragliatrice contro il loro mezzo di soccorso. Nonostante in quell’occasione non ci siano stati morti, l’è presto diventata un simbolo delle atrocità in. "Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi.